Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Не вышел на маршрут - попадешь в реестр недобросовестных. Как мэрия Орла предлагает бороться с перевозчиками, которые устроили забастовку?



- Обмен опытом и планы по сотрудничеству. В облсовете сегодня начались Дни Московской железной дороги.



- Знать свой ВИЧ-статус должен каждый. Пройти тестирование бесплатно и анонимно сегодня может каждый. Расскажем, где это сделать?



- Соловей-разбойник - символ наступающего 2020-го. И у него в Орле появится своя резиденция. Как Орел встретит Новый год? Что придумали организаторы, и какие еще персонажи будут создавать настроение?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

3 декабря 2019 года



