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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».


- Не вышел на маршрут - попадешь в реестр недобросовестных. Как мэрия Орла предлагает бороться с перевозчиками, которые устроили забастовку?

- Обмен опытом и планы по сотрудничеству. В облсовете сегодня начались Дни Московской железной дороги.

- Знать свой ВИЧ-статус должен каждый. Пройти тестирование бесплатно и анонимно сегодня может каждый. Расскажем, где это сделать?

- Соловей-разбойник - символ наступающего 2020-го. И у него в Орле появится своя резиденция. Как Орел встретит Новый год? Что придумали организаторы, и какие еще персонажи будут создавать настроение?




Вести-Орёл
3 декабря 2019 года
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