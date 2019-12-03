Стартовали Дни Московской железной дороги в Орловском облсовете Несколько дней народные избранники посвятят решению актуальных вопросов взаимодействия с крупнейшим перевозчиком России.





Областные депутаты почтили память своего коллеги из горсовета, легендарного железнодорожника, первого послевоенного начальника вокзала Петра Васильевича Казанцева. После этого, уже с нынешним начальником парламентарии оценили, как вокзал изменился к сегодняшнему дню. Также депутаты побывали в железнодорожном депо, некоторые цеха которого недавно были модернизированы. А уже завтра народные избранники встретятся с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым на пленарном заседании, чтобы обсудить перспективы развития сотрудничества.



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: У нас вопросы одни: что делает железная дорога по улучшению качества обслуживания жителей, по перевозке грузов? Потому что сегодня не только ведь пассажирские перевозки, а ведь ещё и, как мы называем, тонно-километры, то есть, это грузы сельхозпродукции, грузы наших заводов и предприятий. Вот эту тематику дальнейшего развития, в том числе, Орловского отделения, мы завтра будем обсуждать с руководством РЖД».





Антон Киселёв

3 декабря 2019 года



