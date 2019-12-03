«С чего начинается Родина?» Международная выставка детского изобразительного искусства с таким названием открылась в Орле. Она располагается на базе Среднерусского института управления филиала РАНХиГС.





Традиционно организаторами конкурса выступили Орловское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Орловское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира» и Совет мира и согласия. В этом году в конкурсе приняли участие более трехсот юных художников из Орла, Смоленска, Можайска, Перми, Кировска и Южной Осетии. Победителям конкурса были вручены награды и дипломы. После торжественного открытия выставки состоялся праздничный концерт с участием детских творческих коллективов города Орла.





Артемий Лукьянчиков

3 декабря 2019 года



