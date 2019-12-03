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«С чего начинается Родина?»

Международная выставка детского изобразительного искусства с таким названием открылась в Орле. Она располагается на базе Среднерусского института управления филиала РАНХиГС.


Традиционно организаторами конкурса выступили Орловское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Орловское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира» и Совет мира и согласия. В этом году в конкурсе приняли участие более трехсот юных художников из Орла, Смоленска, Можайска, Перми, Кировска и Южной Осетии. Победителям конкурса были вручены награды и дипломы. После торжественного открытия выставки состоялся праздничный концерт с участием детских творческих коллективов города Орла.


Артемий Лукьянчиков
3 декабря 2019 года
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