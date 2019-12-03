Виктор Ливцов: «Соловей-Разбойник перевоспитался и стал сподвижником Ильи Муромца» Главным героем и символом Нового года в Орле станет Соловей-Разбойник, согласно былине являющийся нашим земляком. Концепцию празднования представили орловским журналистам в областной администрации.





По легенде Соловей-Разбойник родился в селе Девять Дубов Хотынецкого района. Существует распространённое мнение, что это отрицательный персонаж. Однако есть и альтернативная версия былины.



Виктор Ливцов, замдиректора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Илья Муромец своей святостью и силой богатырской так сагитировал Соловья-Разбойника, что тот стал сподвижником Ильи Муромца, перевоспитался и из плохого стал нашим Соловьем, который затем служил князю Владимиру Красно Солнышко».

В создании персонажа приняли участие более 40 человек. История сегодняшнего Соловья-Разбойника основана на привычном конфликте - противоборство хорошего и плохого в человеке.



Наталья Крючкова, начальник управления культуры администрации г. Орла: «Всем известно, что плохих героев, как и плохих людей. просто не бывает. И наш Соловей, так мастерски нарисованный в Союзмультфильме, по итогам своих орловских каникул, мы на это надеемся, должен стать добрее, честнее, прекраснее, и не только внутренне, но и внешне».

Соловей-Разбойник станет центральной фигурой проекта «Сказка на Девяти Дубах». В его рамках пройдёт более 70 новогодних мероприятий. Перед новым годом преобразится и город. Эти работы будут завершены до 15 декабря. Всего будет открыто 6 праздничных площадок и установлено 10 новогодних елей.



Екатерина Данилевская, замглавы администрации г. Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта: «В этом году будет по-новому оформлена улица Ленина и площадь Ленина. С этой целью на сегодняшний день управлением коммунального хозяйства города Орла объявлены торги о закупке новых элементов праздничного оформления города. На площади Ленина традиционно будет установлен каток, городская сцена».

Новогодние мероприятия в Орле начнутся уже 21 декабря и продлятся до 13 января.





Артемий Лукьянчиков

3 декабря 2019 года



