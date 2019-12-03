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Александр Муромский провел личный прием граждан

ЖКХ, переселение из аварийного жилья и дорожный ремонт - с такими вопросами орловцы пришли на личный прием к главе администрации Орла.


Так, например, жители дома № 65 по улице Комсомольской пожаловались на температурный режим в квартирах, который ниже нормы. В одной из многоэтажек на Васильевской протекает крыша. Кроме того, жители частного сектора в Заводском районе Орла попросили отсыпать дорогу асфальтогранулятом. По всем обращениям Александр Муромский дал поручения своим заместителям найти выход из ситуации.


Татьяна Напольских
3 декабря 2019 года
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