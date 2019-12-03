Ко дню рождения - с букетом побед! Больше полувека Орловская телерадиокомпания знакомит жителей области с новостями региона. А некоторые сюжеты и тематические программы были высоко оценены на Всероссийских фестивалях и конкурсах теле- и радиопрограмм. С днем рождения и с победами сотрудников ГТРК «Орел» поздравили в Орловском областном совете народных депутатов.





ГТРК «Орел» это новостные сюжеты, тематические программы, актуальные интервью, освящение всех событий в жизни региона, в том числе, в области политики, нацпроектов и, в частности, работы облсовета. За объективность, профессионализм и оперативность в адрес сотрудников ГТРК «Орел» прозвучали слова благодарности от народных избранников.





Леонид Музалевский поблагодарил коллектив не только как председатель облсовета, но и как просто телезритель.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Это целая система, которая позволяет радоваться новостям, смотреть и видеть, в том числе, критическую информацию и своевременно устранять ошибки, и, что самое важное, получать положительные новости».

Директора канала Николая Куревина и замдиректора Татьяну Мартынову наградили медалями облсовета. Те же в свою очередь слова благодарности адресовали своему коллективу, с которым обоих связывают долгие годы работы. Николай Геннадиевич карьеру на ГТРК «Орел» начал простым корреспондентом, Татьяна Сергеевна - ассистентом режиссера.



Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Я бы хотел огромное спасибо сказать всем тем людям, кто работает в ГТРК, и не только тем, кто на виду, потому что все они создают командный дух и от их профессионализма зависит многое».

Почетными грамотами облсовета наградили старейших сотрудников и тех, кто отличился на Всероссийских фестивалях и конкурсах телевизионных и радиопрограмм. Победителей и призеров в этом году было немало. Например, сразу в двух конкурсах победил Антон Киселев. В его копилке первое место в номинации «Лучший телевизионный фильм-расследование» в конкурсе «СМИ против коррупции» и победа на фестивале «Берега». А Эва Стасюлевич завоевала Гран-при на XXII Пермском фестивале «Щит России». Ее фильм «Русская больница» потряс жюри, а самоотверженность его героев приводят в пример нашим современникам.



Иван Молчанов стал победителем в номинации VI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и радиопрограмм. Его фильм «Да наполнится чаша» о многодетной православной семье Жикулиных, в которой помимо восьмерых кровных воспитываются двое приемных детей.



Награды журналистам, отличившимся в освещении православной тематики, вручил сам митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он назвал журналистов инженерами человеческих настроений. Владыка благославил ГТРК «Орел» на дальнейшую успешную деятельность. А директор ГТРК поставил перед коллегами задачу - в ближайшем будущем выиграть и «ТЕФИ-Регион».





Татьяна Тимохина

3 декабря 2019 года



