вторник 3.12.2019 18:12:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Новости
Программа передач
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Деловая жизнь
Контакты

Ко дню рождения - с букетом побед!

Больше полувека Орловская телерадиокомпания знакомит жителей области с новостями региона. А некоторые сюжеты и тематические программы были высоко оценены на Всероссийских фестивалях и конкурсах теле- и радиопрограмм. С днем рождения и с победами сотрудников ГТРК «Орел» поздравили в Орловском областном совете народных депутатов.


ГТРК «Орел» это новостные сюжеты, тематические программы, актуальные интервью, освящение всех событий в жизни региона, в том числе, в области политики, нацпроектов и, в частности, работы облсовета. За объективность, профессионализм и оперативность в адрес сотрудников ГТРК «Орел» прозвучали слова благодарности от народных избранников.


Леонид Музалевский поблагодарил коллектив не только как председатель облсовета, но и как просто телезритель.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Это целая система, которая позволяет радоваться новостям, смотреть и видеть, в том числе, критическую информацию и своевременно устранять ошибки, и, что самое важное, получать положительные новости».

Директора канала Николая Куревина и замдиректора Татьяну Мартынову наградили медалями облсовета. Те же в свою очередь слова благодарности адресовали своему коллективу, с которым обоих связывают долгие годы работы. Николай Геннадиевич карьеру на ГТРК «Орел» начал простым корреспондентом, Татьяна Сергеевна - ассистентом режиссера.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Я бы хотел огромное спасибо сказать всем тем людям, кто работает в ГТРК, и не только тем, кто на виду, потому что все они создают командный дух и от их профессионализма зависит многое».

Почетными грамотами облсовета наградили старейших сотрудников и тех, кто отличился на Всероссийских фестивалях и конкурсах телевизионных и радиопрограмм. Победителей и призеров в этом году было немало. Например, сразу в двух конкурсах победил Антон Киселев. В его копилке первое место в номинации «Лучший телевизионный фильм-расследование» в конкурсе «СМИ против коррупции» и победа на фестивале «Берега». А Эва Стасюлевич завоевала Гран-при на XXII Пермском фестивале «Щит России». Ее фильм «Русская больница» потряс жюри, а самоотверженность его героев приводят в пример нашим современникам.

Иван Молчанов стал победителем в номинации VI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и радиопрограмм. Его фильм «Да наполнится чаша» о многодетной православной семье Жикулиных, в которой помимо восьмерых кровных воспитываются двое приемных детей.

Награды журналистам, отличившимся в освещении православной тематики, вручил сам митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он назвал журналистов инженерами человеческих настроений. Владыка благославил ГТРК «Орел» на дальнейшую успешную деятельность. А директор ГТРК поставил перед коллегами задачу - в ближайшем будущем выиграть и «ТЕФИ-Регион».


Татьяна Тимохина
3 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.