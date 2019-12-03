Участок трассы Р-120 в обход Нарышкино введен в строй С сегодняшнего дня по нему открыто движение.





Комплекс работ по строительству обхода дороги по маршруту Орёл – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Беларусь включал в себя тринадцать километров, две транспортные развязки и путепровод, две полосы движения. 12 остановок с заездными карманами и тротуарами, освещение. У деревни Ледно установлены шумозащитные экраны. На всем протяжении участка нанесена разметка из термопластика со светоотражающими элементами.









Надежда Невматулина

3 декабря 2019 года



