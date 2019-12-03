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Как сделать защиту прав потребителей более эффективной?

Об этом говорили сегодня на координационном совещании в администрации Орловской области.


Почти 150 жалоб поступило в этом году в антимонопольную службу на недобросовестную рекламу, в несколько раз выросло и число обращений на интернет-продавцов. Любая реклама должна соответствовать законодательству, быть достоверной и не нарушать принципов здоровой конкуренции. Увы, по-прежнему здесь немало нарушений. Почти 70 фактов нарушений было выявлено, сумма штрафов - 300 тысяч рублей. Еще одна проблема, которая с каждым днем набирает обороты, - мошенничество и нарушение прав потребителей в он-лайн торговле.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам в целом нужно объединять усилия для того, чтобы защитить права истинных производителей, законопослушных, с одной стороны, так и, самое главное, сберечь деньги наших граждан и по максимуму создать условия для защиты и возможности возврата - средства, которые были похищены или незаконно получены мошенниками или недобросовестными продавцами».

Причем одна из ключевых задач - реагировать на такие факты максимально оперативно и задействовать весь механизм правовой защиты не только потребителей, но и добросовестных предпринимателей. Также на заседании совета рассмотрели нарушения в сфере предоставления медицинских услуг. Как отметил глава региона, эта работа должна быть системной и находиться на особом контроле.


Оксана Гранн
3 декабря 2019 года
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