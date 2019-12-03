Против бабушек – бессильны? В Орле уличные продавцы превращают места торговли в мини-свалку.





С жалобами на это в администрацию города обратились жители Советского района. Начальник территориального управления по Советскому району Артем Левковский развел руками - по его словам, в основном торгуют бабушки, с ними очень сложно разговаривать.





Юлия Опанасюк

3 декабря 2019 года



