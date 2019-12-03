Орел от снега убирали 16 машин В ночь с понедельника на вторник зима заявила о себе.





Календарная зима дала фору коммунальным службам. Лишь на третий декабрьский день им пришлось выехать в ночное на борьбу со снежной стихией. Именно ее в соцсетях окрестили виновницей пробок в утренний час пик. В комментариях горожане пишут, что уборочной техники на дорогах не видно.



По официальной информации посыпали и разметали дороги 16 единиц техники. Впрочем, первый снег смилостивился - замело дороги не сильно, так что вывозить на площадки для хранения даже не пришлось.

Сергей Яковенко, директор МУП «Спецавтобаза» г.Орла: «Уборка идет только в ночное время, потому что пробок нет, есть возможность добраться до лотка, и посыпать, и убрать. Сегодня первый день начали работать так усиленно».

За ночь на орловские дороги было высыпано около трехсот пятидесяти тонн песко-соляной смеси. При таком температурном режиме она быстро справилась с назначением - снег превратился в жижу. Да и погода пожалела - сплошного гололеда не было. И не будет - говорят синоптики. Уже к четвергу осень вновь заберет бразды правления. Не отпускать их нам пообещали в «Спецавтобазе».

Сергей Яковенко, директор МУП «Спецавтобаза» г.Орла: «Реагенты есть, техника есть, люди есть. Все зависит только от количества снега, который мы тоже уберем!».

Освобождать от снежного плена дороги будут в этом году новой техникой - дополнительно приобрели 11 единиц. На этой недели получат номера и она вступит в бой. Уже готовы к обороне и в больницах - за сегодняшний день зафиксировали увеличение числа горожан в травматологии. В ГИБДД отметили, что статистика ДТП на прежнем уровне.





Анна Вайсергисер

3 декабря 2019 года



