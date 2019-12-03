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В Орле шесть человек задержаны за драку со стрельбой

Пятеро – в полиции, один – в больнице.


В Заводском районе города Орла произошла потасовка, в результате которой пострадало несколько граждан.

Конфликт между двумя компаниями возник после чрезмерного употребления алкогольных напитков. Около четырех часов утра трое орловцев прогуливались по улице Черкасской. Встретив группу «отдыхающих» лиц, вступили в словесную перепалку. Когда спор перешел в драку, оказалось, что у одного из мужчин есть газовый пистолет, который и был вскоре использован против оппонентов.

Росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, пресекли развитие потасовки и задержали всех ее участников, передав пятерых сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего и одного орловца бригаде скорой медицинской помощи.
Пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области


Орловское Информбюро
3 декабря 2019 года
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