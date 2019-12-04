Сегодня прах бойца, погибшего за освобождение Орловщины, передали родным В день памяти Неизвестного солдата одним неизвестным - стало меньше. Так в Орловской области завершилась ежегодная Вахта Памяти.





Дорога к месту гибели красноармейца Павла Погожева, уроженца Ставропольского края, пролегает через поля в районе села Задушное Новосильского района. Доставить туда потомка героя взялись сотрудники Следственного комитета.



Летом 1943 года на этом участке у немцев, помимо надежной обороны на господствующих высотах, имелось также преимущество в воздухе. На каждую попытку прорвать фронт фашисты отвечали огненным шквалом и градом бомб. Здесь, на высоте 244/9, бойцы, воевавшие под командой генерала Колпакчи, предприняли разведку боем. Атака захлебнулась, и воины были вынуждены перейти к обороне. Именно в этот момент и погиб Павел Погожев. По уцелевшим фрагментам красноармейской книжки поисковики и следователи смогли найти родных бойца, которые долгие годы его разыскивали.



Сколько еще неупокоенных воинов хранит Орловская земля, историки утверждать не берутся. Но, исходя из масштабов и итогов поисковой работы в области за этот год, - многие тысячи.



С 26 апреля по 1 ноября этого года на территории Орловской области прошли три этапа региональной акции «Вахта Памяти». В них приняли участие свыше 1900 человек из 23 субъектов Российской Федерации, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате были найдены останки 812 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря кропотливой работе поисковиков с архивными документами удалось установить 340 имен защитников Родины. Еще 15 имен были установлены по личным вещам.



Поисковиков, которые не жалеют времени и труда ради возвращения памяти героев, в этот день отметили в администрации области. А у стелы на бульваре Победы в Орле состоялась церемония передачи останков Павла Погожева его родным. Солдата со всеми почестями захоронят на родной Ставропольской земле. Участники митинга возложили цветы к монументу - в знак памяти о воинах, кто безвестен, но не забыт.





Иван Суверин

3 декабря 2019 года



