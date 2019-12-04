Главная новогодняя ель Орла переедет на площадь Содружества Вместо нее на центральной площади города установят новую.





Новая новогодняя красавица будет ниже своей предшественницы на пять метров. На ель выделен 1 миллион 700 тысяч рублей.



А на бульваре Победы к 10 декабря поставят единственную ёлку с именем Злата.





Татьяна Напольских

3 декабря 2019 года



