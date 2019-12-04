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На Орловщине список жертв мошенников – пополняется

Буквально в один день своих сбережений лишилось двое жителей региона – сообщает орловская полиция.


Сотрудники управления напоминают гражданам – стоит быть бдительнее. Не пускать в дом незнакомых людей. Не сообщать персональные данные.

Причем, на уловки обманщиков попадаются самые разные люди, вне зависимости от возраста. Молодой мужчина из Мценска пообщался с «псевдосотрудником» банка и в результате с его счета сняли крупную сумму денег. А пожилую орловчанку навестили лжеработницы Пенсионного фонда, чтобы поменять старые купюры на новые. В настоящее время возбуждены два уголовных дела – по статье «Мошенничество» и по статье «Кража». Ведутся поиски злоумышленников.


Мария Семак
4 декабря 2019 года
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