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Сегодня орловские старшеклассники проверят знание «великого и могучего»Школьники напишут итоговое сочинение и изложение.
Задание огласят за 15 минут до начала испытания. Времени на написание предоставят почти 4 часа. Всего в регионе за парты сядут 3216 человек.
Итоги будут известны 18 декабря. От результатов зависит, допустят ли выпускников до государственной итоговой аттестации. Если оценка будет отрицательной – можно будет повторить попытку. Причем дважды – 5 февраля или 6 мая.
Отметим, что в этом году введены новшества – работы будут проверять не школьные, а муниципальные комиссии, в состав которых впервые войдут независимые эксперты.
Мария Семак
4 декабря 2019 года