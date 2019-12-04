Сегодня орловские старшеклассники проверят знание «великого и могучего» Школьники напишут итоговое сочинение и изложение.





Задание огласят за 15 минут до начала испытания. Времени на написание предоставят почти 4 часа. Всего в регионе за парты сядут 3216 человек.



Итоги будут известны 18 декабря. От результатов зависит, допустят ли выпускников до государственной итоговой аттестации. Если оценка будет отрицательной – можно будет повторить попытку. Причем дважды – 5 февраля или 6 мая.



Отметим, что в этом году введены новшества – работы будут проверять не школьные, а муниципальные комиссии, в состав которых впервые войдут независимые эксперты.





Мария Семак

4 декабря 2019 года



