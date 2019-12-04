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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Спустя 76 лет ставропольский солдат вернулся из боя. В день памяти Неизвестного солдата одним неизвестным - стало меньше.
- А снег идет. Зима напомнила о своих правах. Готовы ли коммунальные службы? Мы побывали на «Спецавтобазе».
- Проверка - началась. Перевозчики, которые не доехали до Лужков, могут потерять контракты.
- С ветерком! Сегодня открыли объездную дорогу возле Нарышкино.
- У новогодних символов - смена лидера. От академического театра елку перенесут на площадь Содружества. А в центре Орла установят новую.
Вести-Орёл
3 декабря 2019 года