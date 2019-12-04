На этой неделе стартует конкурс по выбору подрядчиков на ремонт орловских дорог в 2020 году

Процедура проводится заранее, чтобы у подрядчика была возможность спокойно закупить материалы до начала работы, а у заказчика – сменить исполнителя, если тот нарушит договор.



Всего в следующем году планируют отремонтировать 11 объектов. Финансирование составит больше 385 млн. рублей.





Мария Семак

4 декабря 2019 года



