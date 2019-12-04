В Орле стартовали Рождественские чтения Самые масштабные - за последние несколько лет. В программе запланировано девять мероприятий. Если первые три ориентированы на педагогов, то остальные будут интересны широкой аудитории.





Встречи и беседы будут идти до 21 декабря. Завтра в военно-историческом музее Орла соберутся педагоги и духовенство, чтобы обсудить аспекты и современные формы и методы преподавания истории Великой Отечественной войны в школах. 8 декабря гостей ждут в Вятском Посаде.



Более подробно изучить программу Рождественских чтений можно на официальном портале Орловской митрополии.





Мария Семак

4 декабря 2019 года



