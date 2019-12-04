В Орле пройдет Чемпионат России по рукопашному бою Откроет его презентация новой дисциплины. Речь идет о «самообороне». Впервые соревнования по этому направлению в этом году прошли на Кубке России.





В Орле рукопашники сойдутся в поединках 5 декабря. За медали национального турнира поборются более 500 человек.



Победа в Чемпионате России даст право принять участие в Чемпионате Европы и Кубке мира 2020 года.





Анастасия Дорохова

4 декабря 2019 года



