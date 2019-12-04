Для пациентов НКМЦ им. Круглой собирают «Коробку храбрости» Акцию по сбору игрушек, которые скрасят пребывание детей в больнице, организовал орловский «Клуб Добряков».





«Коробки храбрости» стоят в процедурных кабинетах, чтобы ребенок мог порадовать себя небольшим сувениром за терпение. Ведь не все процедуры делаются безболезненно.



Стоит помнить, что игрушки для «Коробки храбрости» нужно подбирать в соответствии с требованиями медучреждения: у детей слабый иммунитет, поэтому все должно быть новым, небольшим по размеру и из материала, который легко обрабатывается раствором для стерилизации. Кому и куда передать подарки – указано в официальной группе НКМЦ в социальных сетях.





Мария Семак

4 декабря 2019 года



