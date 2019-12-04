В рамках реализации национального проекта «Культура» в этом году запланировано оснащение 13 детских школ искусств и учреждений профессионального образования Орловщины Музыкальные инструменты, современное оборудование, мебель, учебная литература - это не только большой государственный подарок талантливым ребятам и их педагогам, но и создание качественно новой инфраструктуры. Она призвана помочь в образовательном процессе.





Благодаря действию национальной программы «Культура», Орловская детская хоровая школа получила новые учебники, музыкальные инструменты и звуковое оборудование.



Иван Саньков, заместитель директора Орловской детской хоровой школы: «Мы теперь можем озвучивать не только зал музыкальной школы, но и любые уличные площадки, любые уличные концерты, устраивать праздники и не только».

С августа по декабрь школа обзавелась интерактивными досками, мебелью, световой аппаратурой. На большую часть денег закупили музыкальные инструменты.



И это еще не все школьные обновки. Получили компьютер, проектор, электрогитары, два пианино.



Наталья Георгиева, начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области: «Завершается первый год реализации национального проекта «Культура» в Орловской области. Мы постарались сделать все, что от нас зависит, чтобы получить федеральные средства, софинансирование из областного бюджета обеспечили. Таким образом, на сегодняшний день завершается поставка оборудования в 13 детских школ искусств в муниципальных образованиях и в Орловский музыкальный колледж».

И педагоги, и ученики счастливы. Для 13-ти школ региона это практически полное обновление материальной базы, которая так необходима талантливым и артистичным. Оборудование, мебель, инструменты получили и в музыкальной школе имени Калинникова. Основной упор национального проекта на российского производителя.



Закупка новых баянов, аккордеонов, саксофонов, гитар это основные расходы, из выделенных школе без малого четырех миллионов рублей.



Александр Козлов, директор музыкальной школы №1 им. В.С.Калинникова: «Куплено музыкально, световое оборудование на 200 тысяч, интерактивный комплект, который стоит 170 тысяч. Очень солидно пополнили библиотечный фонд – на 100 тысяч. И сейчас ждем заказанные нами инструменты – это около 2 млн рублей».

Музыкальному колледжу выделили еще больше -10 миллионов! Такой мощной поддержки государства не помнят даже старейшие преподаватели.



Таисия Казарина, преподаватель Орловского музыкального колледжа: «Наши студенты будут настолько довольны и счастливы. Никто не будет бегать в поисках нормального, хорошего инструмента, который хорошо держит строй – все это у нас теперь есть».

Кроме музыкальных инструментов, в коллеже уже с лета работает новое звуковое и световое оборудование, его быстро освоили программисты.



Дмитрий Бутырин, ведущий программист Орловского музыкального колледжа: «Приобрели цифровой микшерный пульт с сенсорным экраном».

Огромный плюс - новая учебная литература. О дороговизне учебников знают все. Почти 160 тысяч потрачено на новые книги. Для качественно нового уровня развития образования и инфраструктуры деньги весь год выделялись бесперебойно.



Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа: «Появление федерального национального проекта «Культура» это огромное счастье, и не меньшая радость от того, что этот проект так успешно реализуется на территории нашего региона».

Но и это еще не все. Национальный проект «Культура» затронул и сельские учреждения культуры.



Наталья Георгиева, начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области: «В рамках национального проекта «Культура» в этом году произведен капитальный ремонт в трех сельских домах культуры. В настоящее время работы заканчиваются, подписываются акты приемки, и за несколько дней до Нового года обновленные учреждения культуры встретят своих жителей на Новогодних праздничных мероприятиях».

С новыми инструментами многие коллективы детских музыкальных школ уже успели выступить на различных конкурсах, стать победителями и лауреатами. И знаменитая фраза о том, что талантам надо помогать, получается, стала девизом национального проекта «Культура».





Эва Стасюлевич

3 декабря 2019 года



