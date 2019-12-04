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Погода поспособствовала ДТП

В Орловской области в одной из аварий пострадала женщина-пассажир, в другой – водитель.


3 декабря около 7 часов утра водитель, управляя автомобилем «Лада-212140», двигался по автодороге Орел – Ефремов
и в районе 33 км не учел дорожные и метеорологические условия, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Ниссан Альмера». В результате ДТП женщина-пассажир «Нисана» - получила травмы.

3 декабря в 9:35 водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», следовал по автодороге Калуга - Перемышль - Белев - Орел и на 167 км не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.


Орловское Информбюро
4 декабря 2019 года
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