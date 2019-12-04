В Орле прозвучали два концерта Чайковского Концерт симфонического оркестра состоялся в большом зале филармонии. Дирижерский пульт поделили отец и сын - Василий и Арсений Шкапцовы.





Молодой дирижер Арсений Шкапцов учится в Швейцарии, он профессиональный музыкант, фаготист, но решил продолжить династию и теперь получает образование уже на дирижерском факультете.



Открыл музыкальный вечер «Полонез» из оперы «Евгений Онегин», а затем зрители услышали второй концерт для фортепиано с оркестром, написанный с большим виртуозным размахом. Партию за роялем исполнил - лауреат международных и российских конкурсов Никита Галактионов.



Для Арсения Шкапцова, которого многие музыканты оркестра помнят еще ребенком, стоять за дирижерским пультом и вести монументальный по форме второй концерт Чайковского двойное испытание, и, конечно, волнение перед выступлением в новом для орловского зрителя качестве - присутствовало.



Арсений Шкапцов, дирижёр: «Это оркестр отца, я играл в нем как фаготист, и все меня знают практически с пеленок, и поначалу было волнительно становиться за пульт. Но оркестр меня хорошо принял, хорошо поработали».

Для двух молодых музыкантов этим выступлением начинается большое турне, с исполнением этой же программы они дадут серию концертов в Швейцарии и еще нескольких европейских странах.





Эва Стасюлевич

4 декабря 2019 года



