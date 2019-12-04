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Сегодня 11-классники написали итоговое сочинение

От его результатов зависит их допуск к Государственной итоговой аттестации. В Орловской области сочинение писали три тысячи учеников.


Это для выпускников - традиционное испытание по литературе. Здесь у ребят есть право выбора: сочинение или изложение. Большей популярностью пользуется сочинение - его написали в этом году более трех тысяч учеников. Изложение выбрали в качестве допуска чуть более 50 школьников. А вот время на экзамен одинаковое - почти 4 часа. Если кто-то не справится, то возможность пересдать еще будет в феврале и мае 2020 года. Темы сочинения до последнего были засекречены. Они стали известны лишь за 15 минут до начала репетиции экзамена.

В этом году были такие темы сочинения: «Согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных испытаний?»; «Какую книгу вы бы порекомендовали прочитать тому, кто устал надеяться?»; «Как вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла это сердце человека?»; «Считаете ли вы смирение добродетелью?»; «Что мешает взаимопониманию между любящими?».

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Вот такие пять тем сочинений сегодня предложены нашим выпускникам для выражения своих мыслей, своего жизненного опыта, для демонстрации своего знания художественной литературы, и для того чтобы получить оценку, зачет для допуска к ГИА».

Новшеством этого года стало то, что проверяться работы выпускников будут не в школах, а на базе центра проверок. Кроме этого, в состав комиссии войдут эксперты. Результаты станут известны 18 декабря.


Анна Вайсергисер
4 декабря 2019 года
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