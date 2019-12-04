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На улице Емлютина в Орле появился новый пешеходный переход

Кроме того, там установили знаки, ограничивающие скорость движения транспорта и искусственную неровность.


Напомним, сделать движение безопасным в микрорайоне «Зареченский» просили сами жители. Обращались в ГИБДД и в администрацию Орла. В итоге теперь на Емлютина есть пешеходный переход.

Помимо этого, до конца недели начнутся работы по переносу пешеходного перехода пред Главпочтамтом. Сейчас там тактильная плитка для слабовидящих и сама зебра упираются в столб.


Надежда Невматулина
4 декабря 2019 года
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