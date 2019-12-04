На улице Емлютина в Орле появился новый пешеходный переход Кроме того, там установили знаки, ограничивающие скорость движения транспорта и искусственную неровность.





Напомним, сделать движение безопасным в микрорайоне «Зареченский» просили сами жители. Обращались в ГИБДД и в администрацию Орла. В итоге теперь на Емлютина есть пешеходный переход.



Помимо этого, до конца недели начнутся работы по переносу пешеходного перехода пред Главпочтамтом. Сейчас там тактильная плитка для слабовидящих и сама зебра упираются в столб.





Надежда Невматулина

4 декабря 2019 года



