На Орловщине дети стали реже попадать в ДТП За 10 месяцев 2019 года на 13% снизилось количество ДТП с участием детей. Меры профилактики аварийности и травматизма орловские инспекторы ГИБДД и педагоги обсудили в формате видеоконференции.





Темой разговора стали наиболее эффективные формы и методы обучения детей безопасному поведению на дороге, а также влияние профилактических мероприятий на статистику аварийности. Совместные усилия инспекторов и педагогов на Орловщине уже приносят положительные результаты.





Иван Суверин

4 декабря 2019 года



