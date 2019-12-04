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На Орловщине дети стали реже попадать в ДТП

За 10 месяцев 2019 года на 13% снизилось количество ДТП с участием детей. Меры профилактики аварийности и травматизма орловские инспекторы ГИБДД и педагоги обсудили в формате видеоконференции.


Темой разговора стали наиболее эффективные формы и методы обучения детей безопасному поведению на дороге, а также влияние профилактических мероприятий на статистику аварийности. Совместные усилия инспекторов и педагогов на Орловщине уже приносят положительные результаты.


Иван Суверин
4 декабря 2019 года
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