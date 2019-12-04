Орловщина заинтересована в иностранных кадрах высокой квалификации В Орловской области продолжают совершенствовать алгоритм управления миграционными процессами. Эта тема стала главной на совещании по обеспечению правопорядка в правительстве области.





Россия сегодня четвёртая в мире по количеству принимаемых иностранцев. Вклад Орловщины в это дело тоже есть - у нас сегодня гостят граждане 108 государств. 200 из них нашли у нас временное убежище, ещё 2 тысячи оформили разрешение на временное проживание, а с видом на жительство в регионе сейчас проживают 3,5 тысячи иностранцев.



Сейчас в нашем регионе пребывает больше 13 тысяч иностранцев - в основном это уроженцы стран СНГ. 3500 - студенты, 5000 - трудовые мигранты, среди которых, кстати, немало квалифицированных специалистов по наладке и эксплуатации зарубежного оборудования, которые заняты в промышленности, медицинского направления, деятелей искусства. Мы рассказывали о них в специальном репортаже «Свои» и ряде новостных сюжетов. Фактически, мы стали единственными из СМИ, кто развивал тему мигрантов в позитивном ключе.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Безусловно, мы заинтересованы в расширении кадров иностранных высокой квалификации, чтобы реализовывать наши текущие проекты. Плюс - наполнять новые инвестиционные проекты. Конечно, для нас сегодня важно, в рамках национального проекта, взаимодействие с федеральным министерством науки и высшего образования, повышать наши количественные составляющие по иностранным студентам».

Довольно часто иностранцы, погостив на Орловщине, решают здесь остаться. Только в этом году больше 2000 тысяч человек присягнули России и получили гражданство. Причем процедура эта для определенной категории граждан с каждым годом становится всё легче. Например, благодаря госпрограмме по переселению соотечественников из-за рубежа за последние 5 лет российские паспорта получили почти 4000 её участников. Недавно преференции стали доступны русскоязычным гражданам бывших республик Советского Союза, имеющих близких родственников в России.



Наталия Балашова, начальник Управления по вопросам миграции УМВД РФ по Орловской области: «Такое право в мае 2019 года получили граждане Украины, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей. За 5 месяцев, то есть с момента издания Указа Президента, в Орловской области от них принято свыше 900 заявлений о приобретении российского гражданства, около 800 из них уже рассмотрены, по ним приняты положительные решения и выданы российские паспорта».

Вся эта работа в нашем регионе исполняется в рамках постановления Владимира Путина, одним из ключевых направлений которого является возвращение на историческую родину интеллектуальной элиты. Но практика показала, что этот документ для людей стал не просто указом Президента, он повлиял на жизни сотен тысяч семей, для которых наша страна, в том числе и Орловщина, стали домом.





Антон Киселёв

4 декабря 2019 года



