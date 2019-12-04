среда 4.12.2019 15:12:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Новости
Программа передач
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Деловая жизнь
Контакты

Стрелецкий хор из Орловской области – один из лучших в России

Коллектив, состоящий из артистов «золотого» возраста, завоевал победу в номинации «Хоровые коллективы» на Всероссийском конкурсе «Поединки хоров». Конкурс проходил в этом году в четвертый раз. На сцене КЦ «Измайловский» в Москве выступили 274 вокалиста в составе 14 хоров и ансамблей.


Почти 50 лет назад это была простая агитбригада. Она выступала на полях и фермах перед тружениками села. Сегодня это прославленный коллектив - народный хор ветеранов. В его копилке не один десяток наград самого разного достоинства. И вот совсем недавно она пополнилась еще одним дипломом первой степени. Они стали лучшими во Всероссийской битве хоров.

Запеть они готовы всегда. Хор для них не просто увлечение - это особый мир, особая жизнь, в которую они два раза в неделю погружаются с головой. Конкурсы и фестивали для стрелецких певуний дело привычное, но битва хоров стоит на особом месте. Второй раз они становятся ее участниками. Задача стояла стать лучшими из лучших. Было от чего поволноваться. В жюри музыкальная профессура, в соперниках - академические хоры. Но орловцы не дрогнули.

Татьяна Балачихина, участница Стрелецкого хора ветеранов: «Мы получили 49 балов, а академический хор - 47. Первый тур мы выиграли. Во втором туре мы соревновались с коллективом из Магадана - такой интересный, веселый, задорный коллектив!».

Наш хор смог спеть так, что ни у кого не осталось сомнения: они - лучшие. Коллектив получил диплом первой степени номинации «Хоровые коллективы».

Из 300 участников со всей России выбрали именно орловских народных исполнителей. А залогом этой победы стало не только мастерство, но и искренняя любовь к родной песне.

Когда хор был всего лишь небольшой агитбригадой. Сейчас это более 20 исполнителей и каждый по-своему уникален. Только вот собираться на репетиции скоро придется не иначе как на улице.

Валерий Барышников, участник Стрелецкого хора ветеранов: «За то время, пока мы завоевывали первое место, закрыли на Стрелецкий дом культуры из-за аварийного состояния, не решается вопрос о передачи его из федеральной собственности в муниципальную. И как мы дальше будем заниматься - это большой вопрос».

От решения этого вопроса напрямую зависит само существование хора, для которого вот уже скоро 50 лет главными в жизни остаются непреходящие, вечные ценности – любовь к родной земле, к людям.


Оксана Гранн
4 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.