Стрелецкий хор из Орловской области – один из лучших в России Коллектив, состоящий из артистов «золотого» возраста, завоевал победу в номинации «Хоровые коллективы» на Всероссийском конкурсе «Поединки хоров». Конкурс проходил в этом году в четвертый раз. На сцене КЦ «Измайловский» в Москве выступили 274 вокалиста в составе 14 хоров и ансамблей.





Почти 50 лет назад это была простая агитбригада. Она выступала на полях и фермах перед тружениками села. Сегодня это прославленный коллектив - народный хор ветеранов. В его копилке не один десяток наград самого разного достоинства. И вот совсем недавно она пополнилась еще одним дипломом первой степени. Они стали лучшими во Всероссийской битве хоров.



Запеть они готовы всегда. Хор для них не просто увлечение - это особый мир, особая жизнь, в которую они два раза в неделю погружаются с головой. Конкурсы и фестивали для стрелецких певуний дело привычное, но битва хоров стоит на особом месте. Второй раз они становятся ее участниками. Задача стояла стать лучшими из лучших. Было от чего поволноваться. В жюри музыкальная профессура, в соперниках - академические хоры. Но орловцы не дрогнули.



Татьяна Балачихина, участница Стрелецкого хора ветеранов: «Мы получили 49 балов, а академический хор - 47. Первый тур мы выиграли. Во втором туре мы соревновались с коллективом из Магадана - такой интересный, веселый, задорный коллектив!».

Наш хор смог спеть так, что ни у кого не осталось сомнения: они - лучшие. Коллектив получил диплом первой степени номинации «Хоровые коллективы».



Из 300 участников со всей России выбрали именно орловских народных исполнителей. А залогом этой победы стало не только мастерство, но и искренняя любовь к родной песне.



Когда хор был всего лишь небольшой агитбригадой. Сейчас это более 20 исполнителей и каждый по-своему уникален. Только вот собираться на репетиции скоро придется не иначе как на улице.



Валерий Барышников, участник Стрелецкого хора ветеранов: «За то время, пока мы завоевывали первое место, закрыли на Стрелецкий дом культуры из-за аварийного состояния, не решается вопрос о передачи его из федеральной собственности в муниципальную. И как мы дальше будем заниматься - это большой вопрос».

От решения этого вопроса напрямую зависит само существование хора, для которого вот уже скоро 50 лет главными в жизни остаются непреходящие, вечные ценности – любовь к родной земле, к людям.





Оксана Гранн

4 декабря 2019 года



