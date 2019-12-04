Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Четыре часа на ответы. Больше 3-х тысяч 11-классников региона сегодня писали итоговое сочинение по литературе. Какие темы предложили организаторы? Подробности - в «Вестях».



- «Переходные» планы властей. Где появились новые пешеходные зебры?



- Кого Орловщина уже считает «своим»? И как организована миграционная безопасность в регионе? Мы знаем ответы.



- Сын дирижёра - дирижёр. Два Шкапцовых - на одной сцене. Мы побывали на необычном выступлении симфонического оркестра.



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Вести-Орёл

4 декабря 2019 года



