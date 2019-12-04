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МЖД: Орловская область является крупнейшим грузоотправителем

Полтора миллиарда тонн отгруженных товаров - с таким результатом в нашем регионе Московская железная дорога завершает уходящий год. Итоги проделанной работы и планы на 2020-й сегодня руководители перевозчика обсудили с региональным правительством и депутатами Орловского облсовета.


Напомним, этой работе народные избранники посвятили два дня. Ключевым событием стало сегодняшнее пленарное заседание. Железнодорожники рассказали, как усиливается безопасность пассажиров с помощью современных технологий, и как обновляется пассажирское вагонное депо, чтобы поддерживать подвижной состав в нормативном состоянии. Отдельно участники заседания обсудили грузоперевозки. Отправителями товаров в этом году стали 80 орловских предприятий. Получателями - больше 200.

Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»: «Сегодня Орловская область является крупнейшим грузоотправителем и одним из динамично развивающихся районов в части пассажирских перевозок. Невозможна реализация наших проектов без совместных решений, без отчёта, планирования, которые мы проводим на данных совещаниях».



Антон Киселёв
4 декабря 2019 года
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