МЖД: Орловская область является крупнейшим грузоотправителем Полтора миллиарда тонн отгруженных товаров - с таким результатом в нашем регионе Московская железная дорога завершает уходящий год. Итоги проделанной работы и планы на 2020-й сегодня руководители перевозчика обсудили с региональным правительством и депутатами Орловского облсовета.





Напомним, этой работе народные избранники посвятили два дня. Ключевым событием стало сегодняшнее пленарное заседание. Железнодорожники рассказали, как усиливается безопасность пассажиров с помощью современных технологий, и как обновляется пассажирское вагонное депо, чтобы поддерживать подвижной состав в нормативном состоянии. Отдельно участники заседания обсудили грузоперевозки. Отправителями товаров в этом году стали 80 орловских предприятий. Получателями - больше 200.



Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»: «Сегодня Орловская область является крупнейшим грузоотправителем и одним из динамично развивающихся районов в части пассажирских перевозок. Невозможна реализация наших проектов без совместных решений, без отчёта, планирования, которые мы проводим на данных совещаниях».





Антон Киселёв

4 декабря 2019 года



