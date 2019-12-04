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Отсутствие слуха - не повод забыть о творчестве

Творческие коллективы социально-культурного центра Орловского общества глухих порадовали зрителей необычным концертом.


Ярким номером программы стал испанский танец, которому присущи не только страсть и драматизм, но весьма сложный ритмический рисунок. Глядя на выразительные взмахи рук, выстукивания каблуками и энергичные хлопки, трудно поверить, что ты в «стране глухих». Да и сама хореограф удивляется - как люди со слабым слухом так чутко могут воспринимать музыку и попадать в ритм?

Светлана Чернышова, хореограф: «Некоторые говорят, что понимают позвоночником. Они чувствуют мелкие вибрации, сильные доли они, конечно, все слышат. Я стараюсь подбирать хорошую веселую музыку, чтобы было приятно работать».

На Всероссийский смотр концертных программ всероссийского общества глухих, который проходил в Сочи, ездил весь коллектив, и хотя награду завоевал только испанский танец, удовольствие от поездки получили все без исключения. Да и на занятия в центр летят как на крыльях.

Людмила Цурпалина, директор Социально-культурного центра Орловского регионального отделения ВОГ: «Они ходят семьями к нам, занимаются с малых лет, и у них хорошие результаты. Мы выступали на смотре, где было 40 регионов, 400 участников, и мы заняли по современным танцам второе место».

Центр принимает всех - с детского возраста до «золотого». Всего здесь занимается порядка 100 человек. Взрослые приходят в основном сразу после работы, перекусив на ходу, приступают к репетиции. Учатся не только танцевать. Здесь же работает кружок оригинального жанра и жестового пения. Для разных возрастных категорий - свои занятия. Костюмы, кстати, тоже делают сами.

Для многих занятия творчеством не только хобби, но и способ выразить свои чувства и эмоции. Если с рождения ничего не слышишь, передавать свои мысли можешь только жестами, мимикой и взглядом.

Главная задача центра - помочь людям с ограниченными возможностями преодолеть социальную пассивность, выявить и развить творческие способности, укрепить уверенность в себе и доказать, что они тоже многое могут.


Татьяна Тимохина
4 декабря 2019 года
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