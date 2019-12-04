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В Орле сотрудники скорой помощи повышают компьютерную грамотность

Только за этот год 1800 орловцев окончили курсы компьютерной грамотности.


Начиная с 2019 года, пройти курсы компьютерной грамотности теперь могут не только пенсионеры, но и люди предпенсионного возраста. И вот сегодня за парты сели сотрудники больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко - 15 человек.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко: «Сейчас у нас новое время, развитие информационной программы в медицине, и поэтому большие требования к работе на компьютерах в больницах».

Конечно, каждый из «учеников» уже работал с компьютером, общается в социальных сетях, но, несмотря на это, пробелы есть. Устранить их они готовы с радостью.

Сергей Долгий, заведующий первым хирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи им. Семашко: «Жизнь меняется, требуется получение какой-либо информации. Чтение книг это хорошо, но многое выходит уже за рамки книг, поэтому каждый пенсионер стремится познать глубины компьютерной техники».

Подобные курсы проходят в учреждениях образования. Только за этот год 1800 человек освоили курсы компьютерной грамотности, однако, судя по настрою и желанию учеников, цифра эта станет значительно больше.


Юлия Опанасюк
4 декабря 2019 года
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