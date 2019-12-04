30 орловских предприятий в следующем году должны стать дебютантами в экспорте Такое поручение в своём инвестиционном послании дал глава региона Андрей Клычков. Осуществляться эта задача будет через центр услуг «Мой бизнес», открывшийся в рамках исполнения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Но достижения в этом направлении у специалистов центра есть уже сейчас - новых экспортных контрактов в этом году было заключено на 3 миллиона долларов. Свою продукцию начали поставлять за рубеж 23 орловские компании.





Внешним рынкам нужно соответствовать - экспортируемая продукция должна быть сертифицирована на международном уровне. Что недёшево. Часть этих расходов готов взять на себя Центр поддержки экспорта. Его специалисты также помогут с разработкой и сопровождением всей необходимой документации вплоть до получения самого сертификата. Именно этой услугой воспользовался ливенский завод металлоизделий. Сначала в центре «Мой бизнес» предприятию помогли организовать бизнес-миссию в Беларусь. А уже там им удалось найти и новых партнёров. Причём на этом руководители производства решили не останавливаться.

Амит Пракаш, учредитель ООО «Арья Супер Авто Фордж»: «У нас экспорт только в Беларусь. Но ведутся очень активные переговоры с Америкой. Наша задача на следующий год увеличить продажи в Америку, и потом через год ещё посмотрим на Европу».

Многим предпринимателям может показаться, что выход на мировой рынок слишком сложная задача. Отчасти это так. Но специалисты центра услуг «Мой бизнес» нашли несколько эффективных решений.

Дмитрий Рябцовский, руководитель Управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Мы помогаем экспортерам. На сегодняшний момент предоставлено более ста услуг нашим экспортерам в текущем году. Мы помогли 18 компаниям выйти на экспортный рынок. Объем поддерживаемого экспорта приблизился к трем миллионам долларов США».

Зарубежные партнёры для этого предприятия, в принципе, как и для любого бизнеса, это, в первую очередь, выручка в валюте. Что всегда было выгодно. Во-вторых, это новый рынок сбыта, где можно испытать новую продукцию, и расширить круг покупателей для основной.

Амит Пракаш, учредитель ООО «Арья Супер Авто Фордж»: «Это поможет, во-первых, финансово, во-вторых, это увеличит уровень производства, увеличит уровень технических знаний наших сотрудников. Это увеличение объёмов производства, а сделать это можно за счёт увеличения оборудования и людей».

Кстати, прямо сейчас в центре поддержки экспорта готовят ещё две бизнес-миссии - в Индию и Монголию. Это лишь часть огромной работы специалистов центра «Мой бизнес». Здесь предпринимателям помогут с ведением налоговой документации, получением льготных кредитов для развития своего дела, организуют бизнес-тренинг - направлений много. Чтобы узнать о них, и воспользоваться любым инструментом поддержки, достаточно прийти в офис на Салтыкова-Щедрина, 34.

Валентина Коськина, директор НО МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области»: «Специалисты осуществляют всю консультационную, информационную помощь, то есть предоставляют всю необходимую информацию - как подать заявку, как оформить документы, как их заполнить, и выбрать наиболее привлекательную программу либо наш льготный порядок».

Всего же с начала этого года развить экспорт в центре услуг помогли 120 предприятиям. 23 из них заключили экспортные контракты на 3 миллиона долларов.





Антон Киселёв

4 декабря 2019 года



