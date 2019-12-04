В Орле начали сносить аварийные дома Работы ведутся в рамках трёхстороннего договора о развитии застроенных территорий.





До конца года на пересечении улиц Лескова и Полесской будут снесены три дома и убран строительный мусор. Ещё три дома предстоит расселить и снести в течение двух лет.





Татьяна Напольских

4 декабря 2019 года



