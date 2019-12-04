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Андрей Клычков посетил Китай

Губернатор Орловской области посетил эту страну в составе делегации КПРФ.


В ходе рабочего визита обсуждались реализующиеся совместные проекты, а также были рассмотрены варианты перспективных направлений взаимодействия, с учетом региональных интересов Орловской области, ее новых инфраструктурных возможностей. В частности, речь шла о ТОСЭР «Мценск» и ОЭЗ «Орел».

Отметим, внешнеторговый оборот за 9 месяцев этого года увеличился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,8 млн долларов США, экспорт вырос в 1,7 раза. Андрей Клычков подчеркнул, что потенциал сотрудничества задействован далеко не полностью, и регион заинтересован в укреплении связей по всем направлениям. В том числе Орловская область готова предложить площадки для размещения производств китайских компаний, а также организовать экспорт орловской продукции в КНР, сообщает информационный портал Орловской области.




Орловское Информбюро
4 декабря 2019 года
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