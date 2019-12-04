|
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Четыре часа на философские вопросы. Сегодня одиннадцатиклассники написали сочинение о духовных испытаниях и смирении, о битве добра и зла и несбывшихся надеждах.
- Дело - на экспорт. Как открыть и развить производство, востребованное и у нас, и за рубежом? Мы узнали «рецепт».
- Не чужие. Орловщина готова принять тех, кто возвращается на Родину.
- Дома - под ковш экскаватора. В центре Орла начали сносить пустующие двухэтажки.
- Дирижерский дуэт. Сын решил продолжить династию.
- День начала Нового Завета - с Богом на земле. Сегодня - у православных - праздник.
Вести-Орёл
4 декабря 2019 года