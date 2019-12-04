Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Четыре часа на философские вопросы. Сегодня одиннадцатиклассники написали сочинение о духовных испытаниях и смирении, о битве добра и зла и несбывшихся надеждах.



- Дело - на экспорт. Как открыть и развить производство, востребованное и у нас, и за рубежом? Мы узнали «рецепт».



- Не чужие. Орловщина готова принять тех, кто возвращается на Родину.



- Дома - под ковш экскаватора. В центре Орла начали сносить пустующие двухэтажки.



- Дирижерский дуэт. Сын решил продолжить династию.



- День начала Нового Завета - с Богом на земле. Сегодня - у православных - праздник.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

4 декабря 2019 года



