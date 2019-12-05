5 декабря отмечается Международный день волонтера В Орловской области действуют самые разные общественные движения.





Поисковые отряды и патриотические объединения помогают многодетным семьям, пожилым людям, интернатам и детским домам.



Ежегодно из областного бюджета на реализацию волонтерских проектов и программ предоставляется более 10 млн рублей субсидий. В этом году пять орловских молодежных инициатив выиграли президентские гранты. А проект «Визуальная среда», разработанный Еленой Подаваленко, вышел в финал конкурса «Доброволец России». Сегодня жюри определит победителей.



А тех, кто желает узнать побольше о том, что же такое добровольчество ждут сегодня в библиотеке им. Бунина на просмотр фильма «Волонтеры будущего» (6+). Начало в 15 часов.





Мария Семак

5 декабря 2019 года



