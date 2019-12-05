четверг 5.12.2019 07:12:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Прокуратура Орловской области комментирует
Деловая жизнь
Контакты

5 декабря отмечается Международный день волонтера

В Орловской области действуют самые разные общественные движения.


Поисковые отряды и патриотические объединения помогают многодетным семьям, пожилым людям, интернатам и детским домам.

Ежегодно из областного бюджета на реализацию волонтерских проектов и программ предоставляется более 10 млн рублей субсидий. В этом году пять орловских молодежных инициатив выиграли президентские гранты. А проект «Визуальная среда», разработанный Еленой Подаваленко, вышел в финал конкурса «Доброволец России». Сегодня жюри определит победителей.

А тех, кто желает узнать побольше о том, что же такое добровольчество ждут сегодня в библиотеке им. Бунина на просмотр фильма «Волонтеры будущего» (6+). Начало в 15 часов.


Мария Семак
5 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.