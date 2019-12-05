Орловские бизнесмены станут грамотнее в вопросах налогообложения Помочь этому призвана программа повышения квалификации «Управление налоговой нагрузкой для субъектов МСП» (малого и среднего предпринимательства).





Обучение стартует в эту субботу и продлится до 28 декабря. В ходе бесплатных лекций слушатели обучатся планированию налоговой нагрузки и специальным режимам налогообложения, а также другим необходимым знаниям при работе с налогами.



По итогам обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации государственного университета им. И.С. Тургенева.





Вести-Орёл

5 декабря 2019 года



