В Орловской области при подготовке к переписи обнаружены несуществующие дома Об этом сообщает газета «Уездный город Ливны».





Именно в этом муниципальном образовании и выявили неучтенные строения. Всего 160 зданий. 156 из них – разрушенные и сгоревшие. Остальные – новые, еще не зарегистрированные. Еще в списке недостатков, которые обнаружили регистраторы, отсутствие аншлагов с названиями улиц и нумерацией домов. Всего же на территории Ливен обследовали 6820 домовладений и помещений. Напомним, Всероссийская перепись пройдет осенью следующего года.





Мария Семак

5 декабря 2019 года



