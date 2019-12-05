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В Орловской области при подготовке к переписи обнаружены несуществующие дома

Об этом сообщает газета «Уездный город Ливны».


Именно в этом муниципальном образовании и выявили неучтенные строения. Всего 160 зданий. 156 из них – разрушенные и сгоревшие. Остальные – новые, еще не зарегистрированные. Еще в списке недостатков, которые обнаружили регистраторы, отсутствие аншлагов с названиями улиц и нумерацией домов. Всего же на территории Ливен обследовали 6820 домовладений и помещений. Напомним, Всероссийская перепись пройдет осенью следующего года.


Мария Семак
5 декабря 2019 года
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