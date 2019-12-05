Последний шанс Встретить Новый год без долгов смогут орловцы, не успевшие оплатить налоги вовремя. Акцию в предпраздничные дни проведут орловские налоговики.





Напомним, что задолженность увеличивается ежедневно и чтобы не накопилась значительная сумма, стоит все же выполнить обязательства перед государством. Помощь специалистов налоговой службы граждане смогут получить в мобильных налоговых офисах и непосредственно в налоговых инспекциях.



Можно воспользоваться и «Личным кабинетом» на портале ведомства. Там же можно узнать, имеются ли долги.





Мария Семак

5 декабря 2019 года



