В областном центре соберутся выдающиеся легкоатлеты Орловщины В Орле пройдут Всероссийские соревнования.





Бороться за награды будут два дня – 6 и 7 декабря. В программе – прыжки в высоту и длину, бег. Состязания пройдут в манеже на ул. Матросова, 5.



Вход бесплатный. Приглашаются все желающие поболеть за спортсменов.





Мария Семак

5 декабря 2019 года



