В объезд! В Орле введено временное ограничение движения транспортных средств по ул. 8 Марта.





5 декабря с 8:00 до 17:00 20 декабря временно ограничено движение транспортных средств по ул. 8 Марта в районе домов №10-58 в связи с прокладкой участка тепловой сети.









Мария Семак

5 декабря 2019 года



