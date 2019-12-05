Водитель в спешке совершил двойное ДТП Авария произошла в Орле на регулируемом перекрестке Комсомольская – Карачевское шоссе.





4 декабря в 17 часов 36-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Галант», двигался по ул. Комсомольской, и при повороте налево, на Карачевское шоссе, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался по ул. Комсомольской, после чего произошло столкновение «Мицубиси Галант» с грузовым «Вольво FH» с полуприцепом SCHMITZ, который двигался по Карачевскому шоссе.



В результате ДТП женщина-пассажирка «Лада» получила телесные повреждения, доставлена в больницу им. Н.А.Семашко, после оказания помощи отпущена.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

5 декабря 2019 года



