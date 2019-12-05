Прокуратура: мировое соглашение с подрядчиком, ремонтировавшим мост Дружбы, нанесет ущерб бюджету Орла Между орловским коммунальным управлением и бывшим подрядчиком по ремонту моста Дружбы идут судебная тяжба. Теперь добавилась еще одна сторона - прокуратура.





Напомним, городские власти намеревались заключить с компанией, так и не отремонтировавшей мост, мировое соглашение. Как считают в надзорных органах, такое соглашение может нанести ущерб орловскому муниципальному бюджету. Кроме того, теперь прокуратура намерена войти в упомянутый гражданский процесс в качестве участника.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Учитывая финансово-экономическое положение муниципального образования город Орёл, заключение мировых соглашений в настоящее время между указанными организациями может повлечь нарушение публично-правовых интересов муниципального образования город Орёл. В связи с этим главе администрации города Орла и и.о. начальника МКУ УКХ города Орла заместителем прокурора Орловской области объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона».





Иван Суверин

5 декабря 2019 года



