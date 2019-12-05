Стали известны подробности ДТП в районе автовокзала На перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского шоссе столкнулись три автомобиля. Пострадала женщина. Иван Суверин выезжал на место аварии с сотрудниками автоинспекции.





ДТП произошло вечером, в час пик, и осложнило и без того затрудненное движение. Перекресток не поделили сразу три автомобиля, один из которых большегруз. Водитель фуры поясняет: его автомобиль стал пассивным участником происшествия. Автотягач «Вольво» стоял у стоп-линии в ожидании разрешающего сигнала светофора, когда в него врезался автомобиль «Митцубиси», который до этого столкнулся с автомобилем такси. По словам водителя такси, он двигался по Комсомольской, не сворачивая, на зеленый. На заднем сиденье такси находилась пассажирка. Она и получила в ДТП травмы. Как сообщили в Госавтоинспекции, женщина была в положении.



Инспекторы ГИБДД, между тем, старались по возможности быстро составить схему ДТП и провести замеры в присутствии понятых, с тем чтобы как можно скорее разгрузить перекресток.



По факту ДТП проводится административное дознание, и, как говорят инспекторы, виновник ДТП в данном случае очевиден.





Иван Суверин

5 декабря 2019 года



