В Орле добровольцы помогают сделать мир ярче 5 декабря - Международный день волонтера.





Команда студентов под руководством Елены Подаваленко расписала более 1000 квадратных метров стен. Проект «Визуальная среда», разработанный Еленой Подаваленко, вышел в финал конкурса «Доброволец будущего».



Елена Подаваленко, замдиректора Орловского художественного училища, автор проекта «Визуальная среда»: «Мы выполняем росписи в различных социально-значимых объектах. То есть, это бюджетные учреждения, у которых есть большое желание, чтобы визуальная среда была комфортной. Но, к сожалению, материальные средства, выделяемые им, не всегда позволяют нанять, точнее почти никогда не позволяют нанять профессионального дизайнера».

Проект действует в регионе уже три года. Команда студентов под руководством Елены Подаваленко расписала более 1000 квадратных метров стен. Их рисунки радуют пациентов НКМЦ им. Круглой. Яркие, сказочные, оригинальные, они помогают детям легче перенести курс лечения.



В этом году благодаря юным художникам преобразились орловские детские сады № 95 и 86, спортивная школа №11, 28 и 22-й лицей. Причем тематику ребята выбирают в соответствии с профилем учреждения.



Татьяна Шевцова, директор лицея №22 г. Орла: «Подобрали проекты и в зимний сад, и в столовую. И ребята с радостью, с хорошим настроением выполняли эту работу летом, когда многие отдыхали».

Ежегодно из областного бюджета на реализацию волонтерских проектов, а также на работу некоммерческих организаций выделяется 10 миллионов рублей. В нашем регионе действует множество добровольческих движений - в помощь многодетным семьям, пожилым людям, интернатам и детским домам, поисковые отряды и патриотические объединения. В этом году пять орловских молодежных инициатив выиграли президентские гранты. И сегодня те, кто использует эти деньги, свое время и силы на свершение добрых дел - отмечают праздник. 5 декабря - Международный день волонтера.





Мария Семак

5 декабря 2019 года



