О вопросах безопасности - с самого детства В Орле сотрудники МЧС совместно с волонтерами проводят важные для жизни уроки в детских садах. На одном из занятий побывала наша съемочная группа.





Конечно, о том, чтобы привлекать к дошкольников к помощи терпящим бедствие, речи не идет. Однако желание спасти всех и вся, а также первичные знания о безопасности у ребятишек уже есть.



Сотрудники ВДПО спешат углубить у спасариков противопожарные знания. Ведь чтобы вызвать подмогу, не достаточно просто помнить телефон спасения. Нужно знать, что и как сообщить диспетчеру.



А волонтеры всероссийского студенческого корпуса спасателей пошли дальше, и решили разъяснить ребятам принципы сердечно-легочной реанимации. Поскольку теория без практики мертва, одного из спасариков тут же пригласили к тренажеру. Вместе с воспитательницей. Реанимация манекена прошла успешно.



Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» часто разыскивают потерявшихся ребятишек, а потому свой урок начали с учетом собственной специфики и рассказали о самом первом правиле - всегда носить с собой номер телефона родителей.



А вот в веселой эстафете на быстроту ловкость и командный дух, в которой ребята и взрослые выступали двумя командами, спасарики дали гостям внушительную фору.





Иван Суверин

5 декабря 2019 года



