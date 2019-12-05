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О вопросах безопасности - с самого детства

В Орле сотрудники МЧС совместно с волонтерами проводят важные для жизни уроки в детских садах. На одном из занятий побывала наша съемочная группа.


Конечно, о том, чтобы привлекать к дошкольников к помощи терпящим бедствие, речи не идет. Однако желание спасти всех и вся, а также первичные знания о безопасности у ребятишек уже есть.

Сотрудники ВДПО спешат углубить у спасариков противопожарные знания. Ведь чтобы вызвать подмогу, не достаточно просто помнить телефон спасения. Нужно знать, что и как сообщить диспетчеру.

А волонтеры всероссийского студенческого корпуса спасателей пошли дальше, и решили разъяснить ребятам принципы сердечно-легочной реанимации. Поскольку теория без практики мертва, одного из спасариков тут же пригласили к тренажеру. Вместе с воспитательницей. Реанимация манекена прошла успешно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» часто разыскивают потерявшихся ребятишек, а потому свой урок начали с учетом собственной специфики и рассказали о самом первом правиле - всегда носить с собой номер телефона родителей.

А вот в веселой эстафете на быстроту ловкость и командный дух, в которой ребята и взрослые выступали двумя командами, спасарики дали гостям внушительную фору.


Иван Суверин
5 декабря 2019 года
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