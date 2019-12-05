В Орле сотрудники Госавтоинспекции ищут водителей, не соблюдающих правила парковки Особое внимание уделяется специализированным местам для инвалидов.





Отметим, парковаться в местах для инвалидов могут только водители, на переднем или заднем стекле машины имеющие табличку "Инвалид". Инвалидом 1 или 2-й группы может быть как сам водитель, так и его пассажир, которым необходимо иметь при себе соответсвующее удостоверение. Именно для таких граждан согласно закону, отводится каждое десятое место на любой парковке. Тем же, кто игнорирует дорожные знаки, придется поплатиться "рублем". Административный штраф - 5 тысяч, а автомобиль могут эвакуировать на штраф-стоянку.





Надежда Невматулина

5 декабря 2019 года



