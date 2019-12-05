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Стоматологи – на страже онкозаболеваний

Ранняя диагностика и профилактика раковых заболеваний полости рта - этим темам посвятили конференцию, которая прошла накануне в Орле. На нее были приглашены не только стоматологи и онкологи, но и врачи других специализаций.


Сегодня 70% онкологических образований полости рта обнаруживаются в запущенном состоянии, то есть на третьей - четвертой стадии. Основной темой конференции стал вопрос о том, как изменить ситуацию и не пропускать предраковые состояния у пациентов.

Владимир Путь, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и пластической хирургии медицинского университета им. И. М. Сеченова г. Москва:
«Наша задача на сегодняшний день - предоставить полную и исчерпывающую информацию для специалистов стоматологов региона, в первую очередь практикующих, которые обязаны знать и выявлять заболевания и отправлять их специалистам- онкологам».

Проблема эта шире только стоматологической. Очень важен междисциплинарный подход, считают медики.

Ирина Кряженова, челюстно-лицевой хирург, вице-председатель секции «Онкоскрининг» Стоматологической ассоциации России: «В сентябре этого года была создана секция «Онкоскрининг в стоматологии» Стоматологической ассоциации России Цель нашей секции – междисциплинарно объединить специалистов стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, онкологов, отоларингологов, дерматологов химиотерапевтов радиологов, для того чтобы совместными усилиями провести раннюю диагностику, профилактику, онкоскрининг, лечение и реабилитацию онкологических пациентов».

Однако насторожен должен быть и пациент. Чтобы врач смог не пропустить предрак, пациент должен посещать кабинет стоматолога не реже двух раз в год.


Елена Литинская
5 декабря 2019 года
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