В НКМЦ им. Круглой новое оборудование помогает установить детям более точный диагноз и не пропустить патологию Одна из задач национального проекта «Здравоохранение» - развитие медицинской помощи детям, в частности по программам раннего выявления заболеваний. На эти цели выделены немалые средства, и они уже осваиваются, в том числе и в Орловской области.





Врачи НКМЦ имени Круглой теперь имеют возможность следить за давлением и кардиограммой пациентов одновременно. Высокоточная диагностическая процедура проводится круглосуточно. Еще один новый аппарат единовременно снимает и показания датчиков и видео пациента. Эта диагностика - в помощь неврологам. Аппарат позволяет дифференцировать эпилептические и неэпилептические состояния.



Алексей Макаров, врач функциональной диагностики НКМЦ им. Круглой: «Очень полезно, что у нас есть возможность делать синхронную запись электроэнцефалографии и видео пациента в момент исследования. Массу приступов можно засечь уже себя в кабинете, спровоцировав их тем или иным образом, и посмотреть, что происходит с пациентом и что отображается на ЭЭГ».

Есть и непростой велотренажер. Это стресс-система, которая позволяет изучить работу сердца во время физической нагрузки.



Майя Парвулюсова, заведующая отделением функциональной диагностики НКМЦ им. Круглой: «Мы видим скрытые нарушения коронарного кровообращения, мы видим нарушения сердечного ритма у детей. Мы видим и можем оценить индивидуальную особенность - толерантность к физической нагрузке, переносимость физической нагрузки».

Все эти аппараты отделение функциональной диагностики получило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», и это большое подспорье врачам. Кроме того, новое оборудование получила и сурдологическая служба. Это и шумозащитная кабина, и аудиометры, и еще целый ряд очень нужных диагностических приборов.



Татьяна Тарасова, заведующая консультативно-диагностическим центром НКМЦ им. Круглой: «У нас появилась уникальная возможность обследовать детей во сне, мы теперь можем снимать вызванные потенциалы слуховые, регистрировать их и устанавливать диагноз даже у таких малышей, у которых не получается при проведении скрининга уточнить степень утраты слуха».

Обновилась и офтальмологическая служба поликлиники НКМЦ. Теперь кабинет достойно укомплектован и возможна качественная диагностика остроты зрения и рефракции, заболеваний сетчатки и других глазных патологий.



Ирина Кузнецова, врач-офтальмолог НКМЦ им. Круглой: «В рамках национального проекта мы получили в поликлинику авторефрактометр, получили щелевую лампу, периметр автоматический и AB-Scan, который нам необходим в обследованиях пациентов. Это, в принципе, минимальный стандарт, который нужен в кабинете».

Изменились интерьеры консультативного центра. Красочная и понятная навигация помогает детям и родителям ориентироваться. И это еще далеко не все изменения, а между тем национальный проект «Здравоохранение» стартовал, по сути, только в начале этого года.



Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. Круглой: «За этот период мы сделали открытую поликлинику, ту поликлинику, которая необходима для современного развития здравоохранения, то есть, наши медицинские работники теперь работают непосредственно работают в контакте с нашими пациентами, помогают им провести запись как в электронном виде, так и непосредственно по телефону. Все виды записи, которые в настоящее время существуют в РФ, у нас используются».

На НКМЦ им. Круглой замыкается еще и национальный проект «Демография». Скоро в Перинатальном центре откроется собственная лаборатория ЭКО, что непременно должно повысить рождаемость в регионе.





Елена Литинская

5 декабря 2019 года



